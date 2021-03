Recovery, Franco: “Serve cambio di passo in uso risorse Ue”. Prevista “governance robusta e articolata” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Recovery Plan una "priorità" per il governo Draghi che, tra l'altro, sta anche valutando una "governance robusta e articolata" per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. risorse europee per circa 192 miliardi di euro ma che "Serve un cambio di passo per impiegarle". In estrema sintesi, è quando ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in audizione davanti alle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche UE di Camera e Senato. "Per il Paese e ovviamente per il Mef, questo primo incontro spero che sia l’inizio di un dialogo durevole perché abbiamo davanti a noi un percorso molto intenso e su questo dobbiamo interagire strettamente”, ha sottolineato Franco, specificando che per ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 marzo 2021) IlPlan una "priorità" per il governo Draghi che, tra l'altro, sta anche valutando una "" per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.europee per circa 192 miliardi di euro ma che "undiper impiegarle". In estrema sintesi, è quando ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, in audizione davanti alle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche UE di Camera e Senato. "Per il Paese e ovviamente per il Mef, questo primo incontro spero che sia l’inizio di un dialogo durevole perché abbiamo davanti a noi un percorso molto intenso e su questo dobbiamo interagire strettamente”, ha sottolineato, specificando che per ...

Advertising

ilriformista : Due mesi per rifare il #RecoveryPlan ‘scritto’ da Conte e soci, al Mef la cabina di regia per ripensare i progetti - fattoquotidiano : Magari il Recovery Plan – come ci ricorda certa stampa – “se lo scrive da solo Mario Draghi” con il ministro dell’E… - fattoquotidiano : Recovery Fund, la prima audizione del ministro Franco sospesa dopo pochi minuti per problemi tecnici: caos tra i pa… - sprto : RT @DM_Deluca: La tragicomica spiegazione del ministro Franco del ruolo di McKinsey nel Recovery Plan: 'Le strutture pubbliche hanno spesso… - vocedelpatriota : Recovery Plan. de Bertoldi (FdI): ministro Franco lascia molti dubbi. Inaccettabile audizione con 6 commissioni -