Pensioni donne 2021 | lavoro | parità di genere | strada in salita?

Su quello che il Governo Draghi potrebbe riservare al futuro previdenziale delle donne, si sta facendo un gran parlare in questi giorni , specie in vista dei prossimi incontro tra Governo e sindacati, per Orietta Armiliato, amministratrice e fondatrice del Comitato Opzione donna Social, CODS, sarebbe davvero giunto il momento di valorizzare ai fini previdenziali il lavoro di cura svolto dalle donne. Giacché é purtroppo un dato di fatto che come anche Daniela Barbaresi, Segr. Regionale CGIL Marche ha affermato: "Pesa sulle donne il carico maggiore del lavoro di cura, ed ancora si fatica ad affermare il valore del welfare e la cultura della condivisione delle responsabilità familiari". Questo carico eccessivo di lavoro in casa che pesa sulle spalle delle donne in ...

