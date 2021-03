Napoli, premiata “A figlia d’O Marinaro”: ha pagato 60 dipendenti col locale chiuso (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha pagato i suoi 60 dipendenti nonostante il ristorante fosse chiuso. E’ per questo motivo che Assunta Pacifico, titolare dello storico ristorante nel centro di Napoli “A figlia d’’o marenaro“, è stata premiata da Coldiretti Campania e Coldiretti Donne Impresa Campania. A figlia d’o Marinaro premiata da Coldiretti: ha pagato i suoi dipendenti nonostante il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Hai suoi 60nonostante il ristorante fosse. E’ per questo motivo che Assunta Pacifico, titolare dello storico ristorante nel centro di“Ad’’o marenaro“, è statada Coldiretti Campania e Coldiretti Donne Impresa Campania. Ad’oda Coldiretti: hai suoinonostante il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

StabiaChannel : #Cronaca #Napoli - Paga gli stipendi ai propri dipendenti, nonostante la chiusura. Premiata titolare di un noto ris… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, paga gli stipendi anche con #Ristorante chiuso: premiata - - ottopagine : Paga dipendenti anche con ristorante chiuso: premiata #Napoli - pasraicaldo : RT @rep_napoli: Giorgia, 13 anni, premiata per un corto sull'anoressia: 'Non si scappa dalla propria mente' [di Pasquale Raicaldo] [aggiorn… - rep_napoli : Giorgia, 13 anni, premiata per un corto sull'anoressia: 'Non si scappa dalla propria mente' [di Pasquale Raicaldo]… -