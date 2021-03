Napoli, Ghoulam operato al crociato: intervento riuscito (Di lunedì 8 marzo 2021) Napoli - "Come da programma, Faouzi Ghoulam questo pomeriggio è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021)- "Come da programma, Faouziquesto pomeriggio è statoa Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamentoanteriore e per la ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI GHOULAM, ROTTURA CROCIATO GINOCCHIO SINISTRO POSSIBILE OPERAZIONE IN GIORNATA #SkySport #Napoli… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ennesima tegola per Ghoulam: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita… - DiMarzio : #Napoli, l'esito degli esami per #Ghoulam - RB10Team : RT @Fantacalcio: Napoli, intervento perfettamente riuscito per Ghoulam - zazoomblog : Napoli Ghoulam operato al crociato: intervento riuscito - #Napoli #Ghoulam #operato #crociato: -