Meghan | A Buckingham Palace preoccupati del colore della pelle di Archie

A Buckingham Palace, quando Meghan, la moglie di origine afroamericana del principe Harry, era incinta c'era chi si chiedeva con preoccupazione quanto sarebbe stata scura la pelle del nascituro, il piccolo Archie. Lo ha raccontato Meghan, la duchessa di Sussex, nell'intervista ad Oprah Winfrey: un'intervista attesa da mesi (trasmessa per ora solo in Usa e che, nel Regno Unito, vedranno stasera) e della quale, c'è da scommettere, si parlerà per anni. Il ministri dei bambini britannico hanno affermato che "non c'è posto per il razzismo nella società" dopo le accuse mosse da Meghan, "Non c'è assolutamente posto per il razzismo nella nostra società", ha detto Vicky Ford a Sky News, anche se ha detto di non aver visto l'intervista della ...

