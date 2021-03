La Forze armate ci difenderanno anche dal Covid Ecco perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo commissario per l’emergenza-19, confermando una lunga tradizione italiana: quando il Paese deve affrontare un’emergenza, il contributo delleè fondamentale. Qualcuno ha ironizzato sul fatto che forse sarebbe stato meglio assegnare l’incarico ad Amazon che, proprio durante l’emergenza sanitaria, ha ulteriormente migliorato le sue capacità di distribuzione, movimentando ogni giorno centinaia di migliaia di pacchi. A prescindere dal fatto che i vaccini non sono un qualsiasi prodotto di consumo e che richiedono precise procedure per la movimentazione e la conservazione e che, se Amazon avesse dovuto occuparsene, i suoi clienti avrebbero rischiato di non potersi procurare in sicurezza e con tempestività quanto necessario, a volte ...