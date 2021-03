Il Paradiso delle Signore, trama 8 marzo: la scelta di Agnese (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Paradiso delle Signore celebrerà la ricorrenza dell'8 marzo con una puntata incentrata sulla donna, come racconta la trama odierna. In particolare, al grande magazzino ci sarà grandissimo fermento per l'organizzazione e l'uscita della nuova campagna pubblicitaria che vede al centro della scena soprattutto l'abito british di Gabriella Rossi. Dopo le titubanze e le perplessità inziali, infatti, Vittorio ha poi deciso di puntare sul nuovo modello nonostante sia del tutto particolare e fuori dagli schemi. L'uomo ha, infatti, ascoltato i suggerimenti di Beatrice e della stessa stilista, fortemente convinte del valore del vestito. Tuttavia, l'abito avrà un'accoglienza del tutto inaspettata soprattutto a causa della solita Maria Grazia Vettorazzo, che già creò problemi a Clelia e Luciano. La donna, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilcelebrerà la ricorrenza dell'8con una puntata incentrata sulla donna, come racconta laodierna. In particolare, al grande magazzino ci sarà grandissimo fermento per l'organizzazione e l'uscita della nuova campagna pubblicitaria che vede al centro della scena soprattutto l'abito british di Gabriella Rossi. Dopo le titubanze e le perplessità inziali, infatti, Vittorio ha poi deciso di puntare sul nuovo modello nonostante sia del tutto particolare e fuori dagli schemi. L'uomo ha, infatti, ascoltato i suggerimenti di Beatrice e della stessa stilista, fortemente convinte del valore del vestito. Tuttavia, l'abito avrà un'accoglienza del tutto inaspettata soprattutto a causa della solita Maria Grazia Vettorazzo, che già creò problemi a Clelia e Luciano. La donna, ...

