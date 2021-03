Highlights Team Durant-Team LeBron 150-170 | All Star Game NBA 2021 VIDEO

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nella notte italiana è andata in scena la 70esima edizione dell’All. Il classico evento NBA è andato in scena in una singola giornata, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, invece delle normali tre giornate di manifestazione. Ilha avuto la meglio sulper 150-170 nella partita delle stelle. Nella gara delle schiacciate ha vinto Anfernee Simons, in quella delle triple Steph Curry, e infine Domantas Sabonis ha vinto lo Skills Challenge. Sopra ilcon le migliori giocate della serata. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #NBAAllStar 2021, le azioni salienti dell'evento - andrea_pecchia : #NBA, #AllStarGame: Il Team #LeBronJames stravince contro il Team #KevinDurant #NBAAllStar #NBATipo #OTNBA… - sportli26181512 : NBA, All Star Game: Team LeBron stravince contro il Team Durant. Gli highlights: Una partita mai in discussione - c… - EAitalia : - 4 team - 12 giocatori - 1 mese di sfide leggendarie nella SEASON 08 di #ApexLegends ???? Scopriamo insieme gli hig… - futsalworld : -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Team

Sky Sport

11:55 Cinque minuti all'inizio! Nell'attesa, ecco glidi ieri! Carissimi amici di MotoGrandPrix, buongiorno e benvenuti al commento della ...è stato il pilota dell'Aprilia Racing Gresini,...Noemi Plankensteiner (Trinx Factory) sembra invece la candidata al ruolo di prima sfidante della Challancin nella prova femminile. GLISU FACEBOOK E BIKE CHANNEL Il programma di ...Non c'è partita nella gara delle star NBA andata in scena stanotte alla State Farm Arena di Atlanta. Vince il Team LeBron 170-150 contro il Team Durant in una gara giocata solo per ...Il Torino perde 4-2 contro il Crotone allo stadio Ezio Scida, partita andata in scena domenica 7 marzo alle ore 15:00 e valida per la 26\^ giornata del campionato di Serie A 2020/2 ...