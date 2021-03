Harry e Meghan Markle, il retroscena inedito sul loro matrimonio: “Nessuno lo sa” (Di lunedì 8 marzo 2021) In una recente intervista, Harry e Meghan Markle hanno rivelato un retroscena inedito riguardante il loro matrimonio. Di cosa si tratta. Harry e Meghna Markle. Fonte: InstagramIl principe Harry e Meghan Markle, nella recente intervista rilasciata a Oprah Winfrey, hanno fatto alcune importanti rivelazioni a proposito del loro matrimonio. La coppia pare aver toccato in questa occasione tantissime questioni decisamente delicate per la famiglia reale. E in particolare i due, dopo aver dato l’annuncio di aspettare una bambina, hanno anche svelato un inedito retroscena. “Nessuno lo sa” hanno dichiarato. Ecco ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) In una recente intervista,hanno rivelato unriguardante il. Di cosa si tratta.e Meghna. Fonte: InstagramIl principe, nella recente intervista rilasciata a Oprah Winfrey, hanno fatto alcune importanti rivelazioni a proposito del. La coppia pare aver toccato in questa occasione tantissime questioni decisamente delicate per la famiglia reale. E in particolare i due, dopo aver dato l’annuncio di aspettare una bambina, hanno anche svelato un. “lo sa” hanno dichiarato. Ecco ...

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - repubblica : ?? Meghan in tv: 'Razzismo alla Casa reale, ho pensato anche al suicidio. Io e Harry attendiamo una bambina' - Corriere : Meghan alla Cbs: «Ho pensato al suicidio» ed Harry «nessun aiuto da mio padre» - infoitinterno : La reazione della regina Elisabetta all intervista shock di Harry e Meghan - BlackDuchesse : @Gab_Si_ Meghan se avesse voluto avrebbe potuto avere un matrimonio sfarzoso visto il patrimonio, hanno semplicemen… -