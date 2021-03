Gli extraliscio contro Mara Venier: la risposta è di fuoco (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Festival di Sanremo si è concluso ieri sera, tuttavia le polemiche continuano a imperversare. L’ultima è stata quella degli extraliscio extraliscio (Instagram)Gli extraliscio sono un gruppo musicale composto da tre cantanti ed altri musicisti. I nomi dei frontman sono Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Ferrara. La loro fondazione risale al 2014 e, da allora, hanno pubblicato tre album. Recentemente sono stati concorrenti al Festival di Sanremo, conclusosi soltanto poche ore fa. Qui hanno portato il brano inedito intitolato “Bianca luce nera”, insieme al cantante Davide Toffolo. Al termine della manifestazione canora si sono piazzati al dodicesimo posto. Ad aggiudicarsi la prima posizione invece sono stati i Maneskin. A completare il podio troviamo Ermal Meta sul gradino più basso e il duo formato da Fedez e ... Leggi su kronic (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Festival di Sanremo si è concluso ieri sera, tuttavia le polemiche continuano a imperversare. L’ultima è stata quella degli(Instagram)Glisono un gruppo musicale composto da tre cantanti ed altri musicisti. I nomi dei frontman sono Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Ferrara. La loro fondazione risale al 2014 e, da allora, hanno pubblicato tre album. Recentemente sono stati concorrenti al Festival di Sanremo, conclusosi soltanto poche ore fa. Qui hanno portato il brano inedito intitolato “Bianca luce nera”, insieme al cantante Davide Toffolo. Al termine della manifestazione canora si sono piazzati al dodicesimo posto. Ad aggiudicarsi la prima posizione invece sono stati i Maneskin. A completare il podio troviamo Ermal Meta sul gradino più basso e il duo formato da Fedez e ...

trash_italiano : C'È DA DIRE CHE GLI EXTRALISCIO ALL'EUROVISION POTREBBERO VINCERE, TANTO ABBIAMO GIÀ PROVATO A MANDARE DI TUTTO MA… - SanremoRai : Il palco dell’Ariston sta per trasformarsi in una balera! ?? Gli @extraliscio con @davideltofo e #PeterPichler - Me… - scordatamalia : Grazie #Sanremo 2021 per avermi fatto scoprire gli Extraliscio e fatto venir voglia di un loro concerto in un momen… - _myheaven956 : RT @newtonwhatj: gli americani sconvolti dagli extraliscio - inarteziogio : Gli Extraliscio hanno fatto uscire due album? -