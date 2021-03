Gli AliC’è debuttano con “Radio Rivoluzione”

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 8 marzo 2021) : il singolo del duo pugliese fuori in digitale per LeindieMusic/Artist First LeindieMusic/Artist First presentanosingolo di esordio del duo pugliese. Il brano, prodotto da Molla, rappresenta il viaggio della vita, “Il racconto di un incontro che ti cambia dentro”. È il ricordo di un’infanzia spensierata, di un presente da condividere e… L'articolo Corriere Nazionale.