Galli sul Dpcm | «Riapriamo proprio quando non si deve Le varianti? Colpiscono i giovani per la socialità fuori e dentro le scuole»

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 marzo 2021) La fascia dei più, più che essere «maggiormente colpita» dalle mutazioni del Coronavirus «è quella colpita prima». Il motivo – spiega l’infettivologo Massimo– «è chesi diffonde una variante che ha un 30-40% in più di capacità infettante, coloro che la prendono per primi sono ie i bambini, che hanno piùla scuola». Ospite della trasmissione Agorà su Rai Tre,osserva che per quanto la variante inglese di Covid19 «sia più efficiente nell’essere trasmessa ai bambini e agli adolescenti, questi si infettano comunque meno rispetto a quanto si infetterebbero adulti e anziani in condizioni analoghe». Commentando l’aumento dei ricoveri e dei contagi, l’infettivologo spiega che «sono stati innescati ...