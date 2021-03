Ex Ilva, i sindacati proclamano uno sciopero dei lavoratori il 12 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Le segreterie provinciali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb hanno proclamato uno sciopero dei lavoratori dell’ex-Ilva a Taranto per il 12 marzo. I sindacati organizzeranno un presidio alla Prefettura e davanti alla sede della società dalle 8 del mattino. Per i sindacati “è imprescindibile e riveste particolare urgenza definire un’ulteriore misura a carattere straordinario per il sostegno delle retribuzioni dei lavoratori, per i quali non è più possibile tollerare penalizzazione alcuna sul piano economico”. “Giova ricordare – sottolineano in una nota Fim, Fiom, Uilm e Usb – che, anche per il tramite del sindaco di Taranto, la società si adoperava a disporre un’anticipazione straordinaria degli emolumenti necessari, per l’arco temporale strettamente ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Le segreterie provinciali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb hanno proclamato unodeidell’ex-a Taranto per il 12. Iorganizzeranno un presidio alla Prefettura e davanti alla sede della società dalle 8 del mattino. Per i“è imprescindibile e riveste particolare urgenza definire un’ulteriore misura a carattere straordinario per il sostegno delle retribuzioni dei, per i quali non è più possibile tollerare penalizzazione alcuna sul piano economico”. “Giova ricordare – sottolineano in una nota Fim, Fiom, Uilm e Usb – che, anche per il tramite del sindaco di Taranto, la società si adoperava a disporre un’anticipazione straordinaria degli emolumenti necessari, per l’arco temporale strettamente ...

