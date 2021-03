Elkann accelera sulla moda Exor acquista il 24% di Louboutin

(Di lunedì 8 marzo 2021), la holding finanziaria della dinastia Agnelli-, e Christianhanno annunciato una partnership perre la prossima fase dello sviluppo della Società. In base all’accordoinvestirà 541 milioni di euro per diventare azionista al 24% di Christian, al fianco dei suoi fondatori, e nominerà 2 dei 7 componenti del Consiglio di Amministrazione della L'articolo

Advertising

WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @CalcioFinanza: John Elkann accelera sulla moda. Exor, la holding di casa Agnelli, acquista il 24% del brand Louboutin - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: John Elkann accelera sulla moda. Exor, la holding di casa Agnelli, acquista il 24% del brand Louboutin - CalcioFinanza : John Elkann accelera sulla moda. Exor, la holding di casa Agnelli, acquista il 24% del brand Louboutin… -

Ultime Notizie dalla rete : Elkann accelera

Pambianconews

anche l'automotive. Ieri il numero uno di Volkswagen, Herbert Diess, ha sostenuto che il ... John, nelle vesti di presidente ad interim di Ferrari delude così gli analisti che si ...Dopomani, quindi, il presidente Johne il ceo Carlos Tavares potrebbero annunciare il closing e la partenza dell'avventura già questa settimana. Nei giorni immediatamente successivi la newco ...In base all’accordo Exor investirà 541 milioni di euro e nominerà 2 dei 7 componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha raggiunto un accordo con Christian Louboutin per accelerare la prossima fase dello sviluppo della società: investira' 541 milioni di euro per diventare azio ...