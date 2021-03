Eleonora Daniele sconvolta, il dramma in diretta Rai: “Mezz’ora prima era qui” (Di lunedì 8 marzo 2021) Eleonora Daniele ha dedicato un’altra puntata al Festival di Sanremo 2021, dopo gli ascolti da record che hanno fatto registrare i suoi speciali mandati in onda a Storie Italiane su Rai1. La kermesse canora è finita con la vittoria dei Maneskin, ma c’è ancora tanto di cui parlare in merito a quanto è accaduto sul palco del teatro Ariston. Dove purtroppo è saltata all’ultimo la presenza di Simona Ventura, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di co-conduttrice nel corso della finalissima. “Mi sono preoccupata appena ho saputo della sua positività”, ha ammesso la Daniele parlando con Giovanni Terzi che si è collegato da remoto con Storie Italiane. Anche lui è positivo: “Per fortuna abbiamo sintomi solo lievi”, ha dichiarato. La conduttrice di Rai1 ci ha invece tenuto a sottolineare una sfortunata coincidenza: l a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 marzo 2021)ha dedicato un’altra puntata al Festival di Sanremo 2021, dopo gli ascolti da record che hanno fatto registrare i suoi speciali mandati in onda a Storie Italiane su Rai1. La kermesse canora è finita con la vittoria dei Maneskin, ma c’è ancora tanto di cui parlare in merito a quanto è accaduto sul palco del teatro Ariston. Dove purtroppo è saltata all’ultimo la presenza di Simona Ventura, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di co-conduttrice nel corso della finalissima. “Mi sono preoccupata appena ho saputo della sua positività”, ha ammesso laparlando con Giovanni Terzi che si è collegato da remoto con Storie Italiane. Anche lui è positivo: “Per fortuna abbiamo sintomi solo lievi”, ha dichiarato. La conduttrice di Rai1 ci ha invece tenuto a sottolineare una sfortunata coincidenza: l a ...

