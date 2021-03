È caos sulla scuola in presenza per i figli dei lavoratori nei settori essenziali (Di martedì 9 marzo 2021) I figli dei lavoratori nei servizi essenziali, come la sanità, seguiranno le lezioni in didattica a distanza (Dad) al 100% e non andranno a scuola in presenza nelle zone rosse e in quelle dove i contagi colpiscono oltre 250 persone su 100 mila abitanti in una settimana. È l’ultima decisione del ministero dell’Istruzione, comunicata in una nota domenica scorsa, dopo che il giovedì 4 lo stesso ministero aveva diffuso un’altra nota che sosteneva il contrario e lasciava la decisione alle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 marzo 2021) Ideinei servizi, come la sanità, seguiranno le lezioni in didattica a distanza (Dad) al 100% e non andranno ainnelle zone rosse e in quelle dove i contagi colpiscono oltre 250 persone su 100 mila abitanti in una settimana. È l’ultima decisione del ministero dell’Istruzione, comunicata in una nota domenica scorsa, dopo che il giovedì 4 lo stesso ministero aveva diffuso un’altra nota che sosteneva il contrario e lasciava la decisione alle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

