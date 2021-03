Dad per quasi 6 milioni di studenti: al 100% in Piemonte (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli studenti della Dad si ribellano alle nuove misure adottate dal governo: sono 5,7 milioni, ovvero due su tre a dover studiare in remoto. E la situazione potrebbe peggiorare, secondo alcune proiezioni della Fondazione Gimbe 9 studenti italiani su 10, il 90,1% dei quasi 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza con 7,6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa Leggi su rainews (Di lunedì 8 marzo 2021) Glidella Dad si ribellano alle nuove misure adottate dal governo: sono 5,7, ovvero due su tre a dover studiare in remoto. E la situazione potrebbe peggiorare, secondo alcune proiezioni della Fondazione Gimbe 9italiani su 10, il 90,1% dei8,5di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza con 7,6di ragazzi che resterebbero a casa

