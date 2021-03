Covid | Speranza | “Ordinanze e dpcm non bastano | serve l’impegno di ciascuno” – Video

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno' #robertosperanza… - Corriere : Speranza: «Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate» - Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - mammasi68 : RT @piersar62: Tar sconfessa il ministro Speranza, ed apre le porte ad un approfondimento giudiziario nei suoi confronti che prima o poi sa… - infoitinterno : Vaccini anti Covid, Lopalco: «In Puglia somministrate oltre l'85% delle dosi ricevute». Speranza: «Tutti vaccinati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

Sul tavolo le nuove probabilissime restrizioni per far fronte alla terza ondata del. Lo stesso, domenica, aveva detto in televizione di aspettarsi che altre regioni diventino rosse. ...... con ulteriori misure restrittive per cercare di limitare la crescita dei casi da- 19. Negli ... Tuttavia, come sottolineato dallo stesso ministro della Salute Roberto, al momento sarebbe ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, i nuovi ...Credo quindi nell'opportunità di una mediazione politica, con ritocchi tipo il lockdown nel weekend, un anticipo del coprifuoco e chiusure dei centri commerciali dove anche le scuole sono chiuse, per ...