Covid, Grecia sotto shock: è morto un neonato di 37 giorni (Di lunedì 8 marzo 2021) Alfie Borromeo In Grecia, a causa del Covid, è morto un neonato venuto alla luce 37 giorni fa. Si tratta della più giovane vittima legata al virus di cui si ha conoscenza nel Paese. Il bimbo è deceduto oggi 8 marzo, all’ospedale pediatrico ‘Agia Sofia’. Nella struttura sanitaria era attaccato ad un respiratore. A riferire la tragica notizia è l’agenzia stampa ellenica Ana-Mpa. Il caso del contagio del piccolo era stato reso noto pubblicamente la settimana scorsa dal ministro della Sanità Vassilis Kikilias. Il politico aveva dichiarato che il neonato stava lottando contro il coronavirus. Il 29 maggio 2020 c’era stata un altro caso di un neonato venuto a mancare a causa del virus. Il decesso si era registrato in Svizzera e lo aveva annunciato in una conferenza ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 marzo 2021) Alfie Borromeo In, a causa del, èunvenuto alla luce 37fa. Si tratta della più giovane vittima legata al virus di cui si ha conoscenza nel Paese. Il bimbo è deceduto oggi 8 marzo, all’ospedale pediatrico ‘Agia Sofia’. Nella struttura sanitaria era attaccato ad un respiratore. A riferire la tragica notizia è l’agenzia stampa ellenica Ana-Mpa. Il caso del contagio del piccolo era stato reso noto pubblicamente la settimana scorsa dal ministro della Sanità Vassilis Kikilias. Il politico aveva dichiarato che ilstava lottando contro il coronavirus. Il 29 maggio 2020 c’era stata un altro caso di unvenuto a mancare a causa del virus. Il decesso si era registrato in Svizzera e lo aveva annunciato in una conferenza ...

Advertising

RaiNews : L'intero Paese è sotto choc #Grecia #COVID19 - tommasosauro : RT @fanpage: Grecia, neonato di 37 giorni morto di Covid: contagiato in famiglia - fanpage : Grecia, neonato di 37 giorni morto di Covid: contagiato in famiglia - lifestyleblogit : Covid, morto neonato di 37 giorni: choc in Grecia - - fisco24_info : Covid, morto neonato di 37 giorni: choc in Grecia: Si tratta della la più giovane vittima del coronavirus nel Paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Grecia Covid, morto neonato di 37 giorni: choc in Grecia Si tratta della la più giovane vittima del coronavirus nel Paese Choc in Grecia per la morte di un neonato di 37 giorni, la più giovane vittima del Covid nel Paese. Il bimbo è deceduto oggi all'ospedale pediatrico 'Agia Sofia' dove era attaccato ad un respiratore, ...

Covid: 13.902 casi e 318 decessi. L'Italia supera la soglia dei 100mila morti ... superata oggi, che pone l'Italia tra i Paesi peggiori al mondo per mortalità da Covid - 19. Un ... In ogni caso è il dato peggiore in Europa, a parte Grecia (3,29), Ungheria (3,41) e Bulgaria (4,08). In ...

Covid, morto neonato di 37 giorni: la più giovane vittima in Grecia Il Messaggero Italia oltre 100mila morti Siamo tra i peggiori al mondo L'Italia è andata oltre i 100mila morti. Una soglia terribile, superata oggi, che pone l'Italia tra i Paesi peggiori al mondo per mortalità da Covid-19. Entriamo così nel poco ambito gruppo di Paesi c ...

Covid: morto neonato di 37 giorni. Il caso scuote la Grecia In Grecia, a causa del Covid, è morto un neonato venuto alla luce 37 giorni fa. Si tratta della più giovane vittima legata al virus di cui si ha ...

Si tratta della la più giovane vittima del coronavirus nel Paese Choc inper la morte di un neonato di 37 giorni, la più giovane vittima delnel Paese. Il bimbo è deceduto oggi all'ospedale pediatrico 'Agia Sofia' dove era attaccato ad un respiratore, ...... superata oggi, che pone l'Italia tra i Paesi peggiori al mondo per mortalità da- 19. Un ... In ogni caso è il dato peggiore in Europa, a parte(3,29), Ungheria (3,41) e Bulgaria (4,08). In ...L'Italia è andata oltre i 100mila morti. Una soglia terribile, superata oggi, che pone l'Italia tra i Paesi peggiori al mondo per mortalità da Covid-19. Entriamo così nel poco ambito gruppo di Paesi c ...In Grecia, a causa del Covid, è morto un neonato venuto alla luce 37 giorni fa. Si tratta della più giovane vittima legata al virus di cui si ha ...