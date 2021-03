Covid 19, Di Mauro: “Difficoltà all’Azienda dei Colli ma nessun allarmismo in Campania” (Di lunedì 8 marzo 2021) Covid 19 in Campania: Maurizio Di Mauro (DG dell’Azienda dei Colli) sottolinea come siano saturate le terapie intensive del Cotugno e del Monaldi ma non nel resto della Campania. Maurizio Di Mauro (Direttore Generale dell’Azienda dei Colli, che comprende gli ospedali Cotugno, Monaldi e Cto) smentisce la situazione allarmistica riguardo i posti letto destinati ai Leggi su 2anews (Di lunedì 8 marzo 2021)19 in: Maurizio Di(DG dell’Azienda dei) sottolinea come siano saturate le terapie intensive del Cotugno e del Monaldi ma non nel resto della. Maurizio Di(Direttore Generale dell’Azienda dei, che comprende gli ospedali Cotugno, Monaldi e Cto) smentisce la situazione allarmistica riguardo i posti letto destinati ai

Advertising

angeleri_mauro : RT @SmordiRita: 'Ho curato il Covid fregandomene dei divieti: zero decessi. Ma mi hanno detto di stare zitto' ? Dott. Szumski - angeleri_mauro : RT @simabastaroghi: Tasso di mortalità da vaccino sperimentale per gli anziani israeliani 40 volte superiore a quello per COVID-19: ricerca… - Mauro_Cattaneo_ : RT @amnestyitalia: In carcere Yasaman rischia la sua vita: l’emergenza Covid-19 ha messo in crisi il già fragile sistema sanitario iraniano… - LukeRedblack : @mauro_suma Fuori i responsabili di questo vergognoso stillicidio di infortuni. Non è solo COVID e sfiga. Emergenza… - ve_mauro : @Capobianco2005C @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @GeopoliticalCen @antonioripa… -