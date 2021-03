Coronavirus | morto neonato di 37 giorni | la vittima più giovane in Grecia

Advertising

ladyonorato : Trova l’errore: - GioITA2 : RT @RaiNews: L'intero Paese è sotto choc #Grecia #COVID19 - francang1950 : RT @RaiNews: L'intero Paese è sotto choc #Grecia #COVID19 - RaiNews : L'intero Paese è sotto choc #Grecia #COVID19 - tommasosauro : RT @fanpage: Grecia, neonato di 37 giorni morto di Covid: contagiato in famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morto

Il Messaggero

La pandemia. In Grecia èun neonato dopo solo 37 giorni di vita perché colpito dal Covid - 19. Il bimbo era stato ... Si tratta della vittima più giovane delin Grecia, sottolinea la ...GROSSETO " Ci sono 31 nuovi casi diin Maremma. Lo comunica la Asl, nel bollettino relativo al periodo compreso tra le 14 del 7 marzo e le 14 dell'8 marzo. Dunque diminuiscono i casi rispetti alla giornata di ieri, quando ...GRECIA – Viene dalla Grecia una delle notizie più brutte che potessimo ricevere: è morto dopo appena 37 giorni di vita un neonato colpito dal Covid-19, che era stato ricoverato all’ospedale pediatrico ...Si inizia a parlare di una stretta di tre settimane per abbassare la curva dei contagi, ma non sono escluse anche misure meno drastiche, come un coprifuoco anticipato alle 19 su tutto il territorio na ...