Conte furioso con l' arbitro | le frasi urlate in panchina

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sono bastati dieci minuti di Inter - Atalanta per far saltare i nervi ad Antonio. Il tecnico nerazzurro è stato protagonista di un'accesa discussione con l'del match, Maurizio Mariani ,...

Sono bastati dieci minuti di Inter - Atalanta per far saltare i nervi ad Antonio. Il tecnico nerazzurro è stato protagonista di un'accesa discussione con l'arbitro del match, Maurizio Mariani , che si è avvicinato alla sua panchina e lo ha ammonito. Grazie ad un Meazza ...... l'inossidabile Franceschini che è stato ministro con Letta, con Renzi, con Gentiloni, cone ... ''Ve lo meritate Alberto Sordi '' gridava Nanni Morettiin Ecce Bombo . '' Ve lo ...Nel corso della gara del Meazza, il tecnico nerazzurro è stato ammonito dal direttore di gara Mariani: in tv si è sentito tutto ...Il tecnico dell'Inter ha subito un giallo dopo appena dieci minuti: furiose proteste e ammonizione da parte di Mariani.