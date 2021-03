Come sarà il futuro della finanza? (Di lunedì 8 marzo 2021) È stata una bolla economica in piena regola. Nel giro di due settimane, le azioni di Gamestop sono passate da 20 dollari a oltre 400, per poi crollare dell’80% in una dozzina di giorni. Sono quei meccanismi che abbiamo ormai imparato a conoscere – fin dai tempi della mania dei tulipani del 1600 – e che ciclicamente si ripropongono: un bene finanziario inizia improvvisamente a crescere e sempre più persone si affrettano a salire sul treno, facendo ulteriormente impennare il valore finché, altrettanto all’improvviso, chi ha ormai guadagnato abbastanza decide di vendere, dando il via a un fuggi fuggi che fa precipitare il prezzo e lascia con il cerino in mano (e il portafogli vuoto) quelli giunti quando ormai era troppo tardi. L’ultima di queste bolle speculative ha però risvolti ancora più particolari. GameStop è infatti un’azienda che vende videogiochi fisici in negozi ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) È stata una bolla economica in piena regola. Nel giro di due settimane, le azioni di Gamestop sono passate da 20 dollari a oltre 400, per poi crollare dell’80% in una dozzina di giorni. Sono quei meccanismi che abbiamo ormai imparato a conoscere – fin dai tempimania dei tulipani del 1600 – e che ciclicamente si ripropongono: un bene finanziario inizia improvvisamente a crescere e sempre più persone si affrettano a salire sul treno, facendo ulteriormente impennare il valore finché, altrettanto all’improvviso, chi ha ormai guadagnato abbastanza decide di vendere, dando il via a un fuggi fuggi che fa precipitare il prezzo e lascia con il cerino in mano (e il portafogli vuoto) quelli giunti quando ormai era troppo tardi. L’ultima di queste bolle speculative ha però risvolti ancora più particolari. GameStop è infatti un’azienda che vende videogiochi fisici in negozi ...

