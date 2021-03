Bergamo | aggredì uomo al bar | arrestato 34enne

(Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) – I carabinieri del comando compagnia di Treviglio (Bg) hanno dato esecuzione ieri a un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio del gip del Tribunale dinei confronti di A.S., operaiopregiudicato originario del Marocco, che il 21 ottobre scorso si era reso responsabile di un’aggressione in danno di un avventore di origine albanese all’interno del bar Genny di Romano di Lombardia a cui aveva provocato lesioni personali gravi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

