Benevento | lesione per Depaoli | ritornerà ad aprile

(Di lunedì 8 marzo 2021) Continua l’emergenza infortuni per ilche, dopo Iago Falque, quasi mai a disposizione in questa stagione, e Letizia, per il quale bisogna capire la gravità della ricaduta accusata nei primi minuti del match contro il Verona, perde anche. Come riportato da Ottopagine, infatti, l’esterno difensivo giallorosso, infortunatosi anch’egli nel corso del match con il Verona, ha riportato ladel gemello mediale della gamba destra. L’ex Atalanta dovrebbe tornare a disposizione per la gara del 3contro il Parma. Foto: Daniele Buffa/Image Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

. Tornerà ad aprile Fabio Depaoli. L'esterno difensivo giallorosso, infortunatosi nel corso del match con il Verona, ha riportato ladel gemello mediale della gamba destra. Sarà ......il Milan è intenzionato a schierare per 10/11 la formazione che ha dominato 3 - 0 anell'... l'altra è Ronaldo Vieira, fermato da unamuscolo - fasciale di primo/secondo grado del ...Benevento, brutta tegola per la formazione sannita e per Filippo Inzaghi: Fabio Depaoli starà fuori un mese a causa di una lesione alla gamba ...Brutta tegola per il Benevento che perde Fabio Depaoli. Per l’esterno destro delle streghe un mese di stop forzato, ritorno possibile per il Parma Una brutta notizie per Filippo Inzaghi che perde il s ...