Anche il Papa soffre il lockdown: "Dopo mesi di 'prigione' col viaggio in Iraq sono tornato a vivere" (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Papa ha detto che Dopo un periodo in "prigione" dovuto alle misure anti-Covid, con il suo viaggio in Iraq si è sentito "rivivere" grazie al rapporto con la gente. "Dopo questi mesi di prigione, davvero mi sentivo un po' imprigionato, questo viaggio è stato per me rivivere. Rivivere perché è toccare la Chiesa, toccare il santo popolo di Dio, toccare tutti i popoli", ha detto Papa Francesco rientrando a Roma dall'Iraq. Negli scorsi mesi il Papa non ha potuto viaggiare a causa della situazione sanitaria. Il viaggio in Iraq è stato il primo Dopo la pandemia.

