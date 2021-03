8 marzo: Draghi vede commissione inchiesta femminicidio, al vostro fianco (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Con il presidente Draghi abbiamo avuto un incontro non formale: si avvertiva la sua totale partecipazione e attenzione al dramma del femminicidio”. Così la senatrice dem Valeria Valente, presidente della commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere, uscendo da Palazzo Chigi con la collega di Fi Maria Rizzotti, dopo aver avuto un colloquio con il presidente del Consiglio, in occasione dell’8 marzo. Draghi “ha detto che troveremo sempre in lui un interlocutore disponibile” e che sarà “sempre al fianco del Parlamento su questi temi”, spiegano Valente e Rizzotti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Con il presidenteabbiamo avuto un incontro non formale: si avvertiva la sua totale partecipazione e attenzione al dramma del”. Così la senatrice dem Valeria Valente, presidente delladidel Senato sule la violenza di genere, uscendo da Palazzo Chigi con la collega di Fi Maria Rizzotti, dopo aver avuto un colloquio con il presidente del Consiglio, in occasione dell’8“ha detto che troveremo sempre in lui un interlocutore disponibile” e che sarà “sempre aldel Parlamento su questi temi”, spiegano Valente e Rizzotti. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Palazzo_Chigi : Mercoledì 10 marzo il Presidente Draghi parteciperà a Palazzo Chigi, alle ore 11.30, alla firma del 'Patto per l’in… - Agenzia_Ansa : Cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella e il premier Draghi per la Giornata internazionale della donna.… - repubblica : ?? Videomessaggio di Draghi: 'Accelerare sui vaccini per ritorno a normalita'. Recovery opportunita' per le donne. B… - Filippo_Rossi : Il premier #MarioDraghi fa il punto sull'emergenza sanitaria e sulle sfide che ci aspettano nei prossimi mesi.… - Ilcritico2021 : Il mago #draghi vorrebbe aiutare le imprese così #DraghiFaCose #draghipeggiodiconte #governodeipeggiori non sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo Draghi Bye bye Russia e Cina. Ecco la Nato dei vaccini Ottimismo anche da parte del premier Mario Draghi: 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si ... in occasione dell'8 marzo. 'Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di ...

Draghi parla la prima volta a italiani, asciutto e senza orpelli Ed è al capo dello Stato che ancora una volta Draghi si rivolge, nel suo intervento: " Non voglio ... 8 marzo 2021

Gli appuntamenti del Presidente Draghi dall'8 al 18 marzo Governo Draghi sovranista Ue Vaccini anti Covid per tutti, pugno duro con le multinazionali farmaceutiche inadempienti, cominciando da AstraZeneca. Mario Draghi fa il suo primo blitz da presidente del Consiglio prendendo di mira ...

30mila contagi: la soglia che dirà quanto dura sarà la stretta. Tensioni sulla zona rossa nazionale Al ministero della Salute la soglia psicologica è fissata intorno ai 30mila contagi al giorno, numero simbolico oltre il quale, in prospettiva, gli ospedali potrebbero andare in sofferenza e le terapi ...

Ottimismo anche da parte del premier Mario: 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si ... in occasione dell'8. 'Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di ...Ed è al capo dello Stato che ancora una voltasi rivolge, nel suo intervento: " Non voglio ... 82021Vaccini anti Covid per tutti, pugno duro con le multinazionali farmaceutiche inadempienti, cominciando da AstraZeneca. Mario Draghi fa il suo primo blitz da presidente del Consiglio prendendo di mira ...Al ministero della Salute la soglia psicologica è fissata intorno ai 30mila contagi al giorno, numero simbolico oltre il quale, in prospettiva, gli ospedali potrebbero andare in sofferenza e le terapi ...