8 marzo, anche l’Asi con #No women No panel (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Valorizzare il contributo che le donne, con il loro talento e la loro capacità, possono dare allo sviluppo civile, economico e culturale del nostro Paese. Questa è l’esigenza che il progetto “No women no panel – Senza donne non se ne parla”, ideato dalla Commissaria Europea Mariya Gabriel e rilanciato in Italia da Rai Radio 1, chiede a tutte le sedi istituzionali, pubbliche, private, e al mondo scientifico e mediatico. La campagna europea, da oggi patrocinata “con entusiasmo” anche dall’Agenzia Spaziale Italiana, a partire dal suo vertice, il presidente Giorgio Saccoccia ed il direttore generale reggente Fabrizio Tosone, mira ad avere una presenza equilibrata di genere in tutte le discussioni pubbliche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Valorizzare il contributo che le donne, con il loro talento e la loro capacità, possono dare allo sviluppo civile, economico e culturale del nostro Paese. Questa è l’esigenza che il progetto “Nono– Senza donne non se ne parla”, ideato dalla Commissaria Europea Mariya Gabriel e rilanciato in Italia da Rai Radio 1, chiede a tutte le sedi istituzionali, pubbliche, private, e al mondo scientifico e mediatico. La campagna europea, da oggi patrocinata “con entusiasmo”dall’Agenzia Spaziale Italiana, a partire dal suo vertice, il presidente Giorgio Saccoccia ed il direttore generale reggente Fabrizio Tosone, mira ad avere una presenza equilibrata di genere in tutte le discussioni pubbliche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

