Xiaomi Mi 11 Pro e Ultra prossimi al lancio: certificazione TENAA (Di domenica 7 marzo 2021) Lo Xiaomi Mi 11 5G è arrivato ufficialmente in Italia, ma non ne abbiamo mai abbastanza: adesso si punta allo Xiaomi Mi 11 Ultra, il modello più avanzato della serie insieme allo Xiaomi Mi 11 Pro. Il device si fa notare, almeno stando alle indiscrezioni, per il comparto fotografico posteriore, addirittura dotato di un piccolo schermo che si può scorgere dalla back-cover. Non manca molto al lancio dello Xiaomi Mi 11 Ultra, come dimostrato anche dalla certificazione TENAA relativa ai modelli con codici M2102K1V e M2102K11AC, che corrisponderebbero proprio agli Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra. Come riportato dal portale specializzato ‘gizmochina.com‘, non ci sono altre indicazioni a corredo, se non ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 marzo 2021) LoMi 11 5G è arrivato ufficialmente in Italia, ma non ne abbiamo mai abbastanza: adesso si punta alloMi 11, il modello più avanzato della serie insieme alloMi 11 Pro. Il device si fa notare, almeno stando alle indiscrezioni, per il comparto fotografico posteriore, addirittura dotato di un piccolo schermo che si può scorgere dalla back-cover. Non manca molto aldelloMi 11, come dimostrato anche dallarelativa ai modelli con codici M2102K1V e M2102K11AC, che corrisponderebbero proprio agliMi 11 Pro e Mi 11. Come riportato dal portale specializzato ‘gizmochina.com‘, non ci sono altre indicazioni a corredo, se non ...

Advertising

lvdmyla : RT @IamDraxler: Xiaomi Redmi Note 10 - 199€ Xiaomi Redmi Note 10 Pro - 269€ LG de 1900 e troca o passo - 150€ - pedidouu : @No_sigmaaa c'est un Xiaomi mi 10 pro ?? - macitynet : Solo 10 € il ripetitore wi-fi Xiaomi MI Pro 300Mbps, per estendere la rete internet in casa - offerteoggi : Acce2s – Scheda di memoria Micro SD da 128 GB, classe 10, per Xiaomi, ReDMi Note 9-9C, Note 9 Pro, 9-9A, 7A, 8, Not… - IamDraxler : Xiaomi Redmi Note 10 - 199€ Xiaomi Redmi Note 10 Pro - 269€ LG de 1900 e troca o passo - 150€ -