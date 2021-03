Vivere (Di domenica 7 marzo 2021) Di Vincenzo Calafiore 8 Marzo 2021 Udine “… abbiamo necessità per credere in qualcosa e non importa sia una divinità o a un amore è importante credere. Credere non certo a quei dei pagani della politica, ipocriti e mercanti, mercenari al servizio del potere e del denaro. Che per la loro esistenza vivono una inesistente vita ! “ Vincenzo Calafiore è imparare a ! Andare come in un viaggio nelle profondità delle acque della vita e per farlo bisognerà essere aperti e ricettivi, ciò libera dalle inibizioni della paura e permetterà di comprenderne il suo significato. Nel nostro viaggio bisognerà condividere la vita, non certo la morte,neanche le false idee degli ipocriti o dei falsi dei pagani; è una filosofia fatta di verità e di luce! Perché il fine della vita è : ! L’atto più importante di cui ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 marzo 2021) Di Vincenzo Calafiore 8 Marzo 2021 Udine “… abbiamo necessità per credere in qualcosa e non importa sia una divinità o a un amore è importante credere. Credere non certo a quei dei pagani della politica, ipocriti e mercanti, mercenari al servizio del potere e del denaro. Che per la loro esistenza vivono una inesistente vita ! “ Vincenzo Calafiore è imparare a ! Andare come in un viaggio nelle profondità delle acque della vita e per farlo bisognerà essere aperti e ricettivi, ciò libera dalle inibizioni della paura e permetterà di comprenderne il suo significato. Nel nostro viaggio bisognerà condividere la vita, non certo la morte,neanche le false idee degli ipocriti o dei falsi dei pagani; è una filosofia fatta di verità e di luce! Perché il fine della vita è : ! L’atto più importante di cui ...

