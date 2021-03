Verona non è fatale, il Milan torna a sorridere e non molla la presa (Di domenica 7 marzo 2021) Le difficoltà non fanno paura al Milan che passa nettamente al Bentegodi . E la fatal Verona, almeno quest’anno, diventa non solo amica ma una tappa fondamentale per tenere accesa la speranza. Certamente... Leggi su feedpress.me (Di domenica 7 marzo 2021) Le difficoltà non fanno paura alche passa nettamente al Bentegodi . E la fatal, almeno quest’anno, diventa non solo amica ma una tappa fondamentale per tenere accesa la speranza. Certamente...

Advertising

mferro60 : @Filoribs giustissimo ma il verona oggi .... neanche e' sceso in campo non vorrei che cominciassero compari e comparelli ... - Wes10Sneijder1 : RT @Carabaggio2: Mi sono perso Verona Milan, ma a leggere la TL mi pare di capire che il Verona abbia regalato la partita. Che strano, prim… - Carabaggio2 : Mi sono perso Verona Milan, ma a leggere la TL mi pare di capire che il Verona abbia regalato la partita. Che stran… - Luca88930182 : RT @Chiariello_CS: Se VERONA vs i RESTI del Milan, GENOA vs una Roma ZOPPA e SASSUOLO a Udine si fanno battere nettamente dopo averci fatto… - Mike_Sportline : @Chiariello_CS Direttore c’è da dire che chi comanda, dopo Verona aveva deciso per il cambio in panchina.. se l’ex… -