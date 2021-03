Trova un leopardo in mezzo alla strada e si ferma per aiutarlo

(Di domenica 7 marzo 2021) Ben Lilly ora può dire ai suoi futuri nipoti che siva faccia a faccia con uninal Regno Unito e mostrare le foto per “dimostrarlo”. Può non essere una storia vera, ma non è necessario che lo sappiano. Ben stava tornando a casa come un giorno normale. Era un freddo sabato mattina ad Halifax, nel West Yorkshire (Inghilterra) ed ero ancoraaddormentato mentre guidavo. Ma qualcosa che ha visto perlo ha svegliato immediatamente. L’uomo ha fatto una curva quando ha visto un figura in pelle che giace in. E mentre continuava il suo cammino, la curiosità era più forte del suo impegno e decise di tornare indietro. Da quello che aveva visto con la coda dell’occhio, sembrava che un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trova leopardo

Bigodino.it

L'aria fredda nonquindi ostacoli per raggiungere l'Europa Centrale e addossarsi all'Arco ... I fenomeni, a macchia di, coinvolgeranno anche la Sardegna. Nevicate interesseranno le aree ...L'elevato tasso di ricoveri ospedaliericonferma nel maggior numero di nuovi contagi che si ... anche se non in modo completo e a macchia di. A Santa Maria Capua Vetere, il sindaco ...L'uomo ferma l'auto all'improvviso per aiutare il leopardo ferito in strada. Ma poi scopre cos'è e non può credere ai suoi occhi.Va progressivamente peggiorando la situazione dei ricoveri per Covid negli ospedali del Casertano, con un tasso di occupazione dei posti letto dedicati molto alto, quasi simile alla ...