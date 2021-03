Sicurezza: Fi, meglio il 'laccio' Bola Wrap che Taser, Viminale valuti introduzione/Adnkronos (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - La pistola ad impulsi elettrici Taser può risultare pericolosa, meglio la Bola Wrap 100, che spara un laccio di kevlar lungo oltre 2 metri in grado di intrappolare una persona ad una distanza di 3-8 metri. Lo sostiene il senatore di Forza Italia Enrico Aimi, che sulla questione ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sottoscritta da altri colleghi di partito, tra cui il vicecapogruppo vicario, Lucio Malan, Maurizio Gasparri e Andrea Cangini. "L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza -si legge nel documento di sindacato ispettivo- è stata autorizzata alla sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici 'Taser modello X2'", che "è stata avviata per le Forze di Polizia di Milano, Padova, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. () - La pistola ad impulsi elettricipuò risultare pericolosa,la100, che spara undi kevlar lungo oltre 2 metri in grado di intrappolare una persona ad una distanza di 3-8 metri. Lo sostiene il senatore di Forza Italia Enrico Aimi, che sulla questione ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sottoscritta da altri colleghi di partito, tra cui il vicecapogruppo vicario, Lucio Malan, Maurizio Gasparri e Andrea Cangini. "L'Amministrazione della Pubblica-si legge nel documento di sindacato ispettivo- è stata autorizzata alla sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici 'modello X2'", che "è stata avviata per le Forze di Polizia di Milano, Padova, ...

Advertising

TV7Benevento : Sicurezza: Fi, meglio il 'laccio' Bola Wrap che Taser, Viminale valuti introduzione/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Sicurezza: Fi, meglio il 'laccio' Bola Wrap che Taser, Viminale valuti introduzione/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Sicurezza: Fi, meglio il 'laccio' Bola Wrap che Taser, Viminale valuti introduzione/Adnkronos... - saintlauretn : Pure in IRAQ riescono ad organizzare gli eventi in sicurezza e con criterio meglio dell’Italia. IN IRAQ RAGAZZI. Siamo dei clown. - 25gennaio1 : D'ALTRONDE E' FINITO SANREMO!!!!! MEGLIO CHIUDERE....SAI PER SICUREZZA -