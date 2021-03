Serie B | è un Lecce perfetto | 4 - 0 alla Reggiana e triplo sorpasso

Advertising

sportli26181512 : #SerieB, è un Lecce perfetto: 4-0 alla Reggiana e triplo sorpasso: I salentini dominano in trasferta con la doppiet… - PugilistSteve : Serie B: Empoli stall, Lecce fly - Mediagol : #SerieB, Reggiana-#Lecce 0-4: al 'Mapei' la squadra di Corini cala il 'poker'. La classifica aggiornata - sportface2016 : #SerieB 2020/2021: il tabellino e le nostre pagelle di #ReggianaLecce 0-4 - TUTTOB1 : Serie B, Reggiana-Lecce 0-4: salentini schiacciasassi al 'Città del Tricolore' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lecce

REGGIO EMILIA - Ilquando vede la Reggiana si trasforma: dopo i sette gol dell'andata, la squadra di Corini infligge un'altra sonora sconfitta agli ......- 5 dal Venezia ma reduci da due pareggi consecutivi che hanno confermato come alla squadra allenata da Eugenio Corini manchi ancora qualcosa per puntare davvero al salto diretto inA. Il...Commenta per primo Prosegue la 27esima di Serie B con altre due gare in questa domenica. Alle 15 l’Empoli capolista trova il 21esimo risultato utile consecutivo ma non la vittoria contro il Cittadella ...Nell’altro match di questa domenica pari per 1-1 tra Empoli e Cittadella Cosenza spettatore dopo la sconfitta del Frosinone nelle gare che hanno chiuso la ventisettesima giornata di Serie BKT 2020/202 ...