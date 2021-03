Serie B | colpo del Lecce sul terreno della Reggiana

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ilvince 4-0 in casa. Per alcuni momenti e’ sembrato un deja-vu: ilgioca una grande gara che a tratti ha ricordato quella dell’andata, finita con un roboante 7-1. Sblocca la contesa Coda con un rigore (sgambetto di Costa su Pettinari). Alla mezz’ora arriva il raddoppio di Majer, che dopo un corner dal limite spara un destro potente sotto al sette (non segnava dalla gara d’andata). Passano tre minuti e Coda sigla la doppietta personale, insaccando da pochi passi dopo il servizio di uno scatenato Pettinari. La ripresa inizia con Ajeti che nel giro di sei minuti si becca due gialli e lascia i suoi i dieci. Ilallora sfiora il poker con Henderson e Meccariello, prima, e Mazzocchi, poi. Erano il preludio del quarto gol che arriva all’81’ con Stepinski che trasforma un ...

Dall'altra parte, riflesso felino di Ospina suldi testa ravvicinato di Palacio, tutto solo sul cross di De Silvestri. Gattuso inserisce Osimhen per Mertens pochi minuti dopo l'inizio della ...Il capitano, assistito da Zielisnki con un apprezzatodi tacco, indovina l'angolo alla sinistra di Skorupski per il, vantaggio napoletano. Il gol, ovviamente, allenta un po' le tensioni tra i ...Il Lecce vince 4-0 in casa della Reggiana. Per alcuni momenti e’ sembrato un deja-vu: il Lecce gioca una grande gara che a tratti ha ricordato quella dell’andata, finita con un roboante 7-1. Sblocca l ...Attimi di paura tra le fila del Napoli, che ancora una volta grazie al suo capitano Insigne è riuscito a segnare. Primi 20' positivi della squadra di Gennaro Gattuso, che ha prima trovato il gol del v ...