Sciopero dei mezzi da stasera a lunedì 8 marzo: informazioni su treni, metro, tram e bus (Di domenica 7 marzo 2021) lunedì 8 dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord al link www.trenord.it/trenigarantiti. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 7 marzo 2021)8 dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord al link www.trenord.it/garantiti. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per ...

