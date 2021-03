Napoli - Bologna 3 - 1 | Insigne e Osimhen scacciano la crisi

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBologna ?? - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Napoli-Bologna 1-0 in diretta su - SkySport : NAPOLI-BOLOGNA 3-1 Risultato finale ? ? #Insigne (8') ? #Osimhen (65') ? #Soriano (73') ? #Insigne (76') ? Serie A… - bologna_sport : Le parole di #Mihajlovic post #NapoliBFC - 100x100Napoli : Napoli-Bologna 3-1, il commento della SSC Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Bologna

Commenta per primo3 - 1: Ospina 7 : protagonista più volte di alcuni interventi molto importanti, non può nulla sul gol di Soriano. Di Lorenzo 6,5 : questa sera ci mette finalmente attenzione in ...Dal labiale incriminato di Reggio Emilia alla doppietta contro il: Insigne è il protagonista assoluto del match tra ile i felsinei, puniti esattamente come all'andata anche da Osimhen . Nel mezzo l'inutile rete ospite firmata Soriano che non serve a ...Dopo il pari contro il Sassuolo, il Napoli doveva dare un segnale per la zona Champions, contro un Bologna mai domo. Gli azzurri sbloccano la gara, tacco di Zielinski e rete al volo di Insigne ...Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai ...