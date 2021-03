MotoGP | Valentino Rossi | “E’ stato un secondo giorno di test difficile | non avevo grip”

(Di domenica 7 marzo 2021) Una seconda giornata dicomplicata per. Il “Dottore” ha concluso in 20ma piazza questo day-2 a Losail (Qatar), sede delle prove pre-stagionali della classe regina, il cui campionato prendere il via il 28 marzo proprio su questo tracciato. A 1?768 dalla vetta occupata dal compagno di marca Fabio Quartararo, che ha preso il suo posto nel Team Factory, il nove volte iridato ha lamentato alcuni problemi di assetto e spera di risolverli nella pma tre-giorni diche si terrà sempre in territorio qatariano dal 10 al 12 marzo: “Una giornataperché nonmolto. Non sono riuscito a spingere sin dall’inizio. Soffrivo in accelerazione, nei pmi due giorni proviamo ad analizzare i dati e vediamo ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi all'esordio con Petronas: 'Bello iniziare una nuova avventura, ero molto gasato' ?? @motogp… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Nel team atmosfera più rilassata, si sta bene' ?? @motogp #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pil… - alexar_46 : RT @BoxOfficialVR46: MotoGP. Tutte le foto della Yamaha M1 Petronas SRT di Valentino Rossi - GALLERY - Box 46 ?? #QatarTest - sportal_it : Rossi vuole più donne in MotoGp -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Valentino

Yamaha Petronas SRT 2021 -Rossi non è andato oltre il ventesimo tempo nella seconda ed ultima giornata dei test IRTA della classein Qatar. Il 'Dottore' ha problemi in ...Yamaha Petronas SRT 2021 -Rossi non è andato oltre il ventesimo tempo nella seconda ed ultima giornata dei test IRTA della classein Qatar. Il 'Dottore' ha problemi in ...Valentino Rossi ha analizzato la sua giornata di test ... "Uno dei più grandi problemi del paddock della MotoGP è che non ci sono troppe ragazze, ce ne vorrebbero di più… Sarebbe meglio per tutti. In ...Il 'Dottore' ha vissuto una giornata molto difficile, chiudendo nelle retrovie e con un distacco pesante, ma la cosa che lo preoccupa di più è che il feeling in sella alla sua Yamaha è molto simile a ...