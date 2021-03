LIVE MotoGP | Test Losail day-2 in DIRETTA | attesa per gli italiani Rossi ottimista con Petronas

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(7 marzo) – La presentazione della seconda giornata – Cronaca primo giorno VALENTINO: “SONO GASATO, IL PASSO E’ BUONO” 12.53 Luca Marini si prepara a scendere in pista per il terzo giorno di attività con la Ducati dell’Esponsorama Racing. Tagging along with @Luca Marini 97 as he prepares for his first day on a #bike! ? It was a huge day for Luca and you can see exactly how it went! #Qatarhttps://t.co/qLhuFJwO5A —(@) March 7, 2021 12.50 Franco Morbidelli, settimo ieri, è stato il migliore degli. L’italiano di casasi prepara a dare spettacolo questa ...