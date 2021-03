LIVE GP Industria&Artigianato 2021 in DIRETTA: si parte (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 11.22 Iniziata la corsa da qualche chilometro, e il primo a tentare l’attacco è Maciej Bodnar 11.20 Nutrita anche la truppa italiana, a secco dal 2013 in questa gara. La Trek-Segafredo punta su Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali e Gianluca Brambilla, mentre ipotizziamo possa farsi sentire anche il nostro Andrea Bagioli. Daranno battaglia anche Enrico Battaglin e Giovanni Visconti (Bardiani-CSF), Manuel Belletti (EOLO-Kometa) e Davide Cimolai (Team Italy). 11.15 Difficile intravedere un netto favorito nella gara di oggi. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) non è apparso al meglio ieri alle Strade Bianche, mentre Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) è alla ricerca della prima vittoria in carriera. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) aveva messo sul piatto una ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 11.22 Iniziata la corsa da qualche chilometro, e il primo a tentare l’attacco è Maciej Bodnar 11.20 Nutrita anche la truppa italiana, a secco dal 2013 in questa gara. La Trek-Segafredo punta su Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali e Gianluca Brambilla, mentre ipotizziamo possa farsi sentire anche il nostro Andrea Bagioli. Daranno battaglia anche Enrico Battaglin e Giovanni Visconti (Bardiani-CSF), Manuel Belletti (EOLO-Kometa) e Davide Cimolai (Team Italy). 11.15 Difficile intravedere un netto favorito nella gara di oggi. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) non è apparso al meglio ieri alle Strade Bianche, mentre Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) è alla ricerca della prima vittoria in carriera. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) aveva messo sul piatto una ...

Advertising

liveeventnNews6 : ?? “LIVESTREAM ~ 43° Gran Premio Industria e Artigianato anno 2021, LIVE” - radiopopmilano : 'Il futuro dell'industria audiovisiva europea è la pluralità del vissuto femminile. Bisogna creare opportunità e co… - ConfindustriaLS : RT @Federmeccanica: ????Giovedì 11/3, appuntamento con la stampa per la presentazione dell'indagine #congiunturale sull'industria #metalmecca… - CesarePalma : RT @Federmeccanica: ????Giovedì 11/3, appuntamento con la stampa per la presentazione dell'indagine #congiunturale sull'industria #metalmecca… - jonassina_92 : RT @cieldhiverr: voglio dire una cosa: non si parla mai abbastanza dei vocals di San che nei live mangia in testa a metà industria secondo… -