LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Tamberi vuole vincere. Attesa per le 4×400 azzurre (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e gli azzurri in gara sabato 7 marzo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera. A Torun (Polonia) va in scena l’ultima giornata di gare e l’Italia si gioca carte importantissime, si sogna in grande e si punta alle medaglie senza mezzi termini. Dopo l’oro di Marcell Jacobs sui 60 metri nella serata di ieri, si vuole continuare a sognare. Gianmarco Tamberi andrà a caccia della medaglia d’oro nel salto in alto. Il marchigiano, forte del 2.35 saltato due settimane fa ad Ancona, ha saltato in scioltezza nel turno di qualifica e vuole confermarsi sul trono d’Europa dopo il sigillo di due anni fa a Glasgow: sarà battaglia vera ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e gli azzurri in gara sabato 7 marzo Buongiorno e benvenuti alladegliIndoordileggera. A Torun (Polonia) va in scena l’ultima giornata di gare e l’Italia si gioca carte importantissime, si sogna in grande e si punta alle medaglie senza mezzi termini. Dopo l’oro di Marcell Jacobs sui 60 metri nella serata di ieri, sicontinuare a sognare. Gianmarcoandrà a caccia della medaglia d’oro nel salto in alto. Il marchigiano, forte del 2.35 saltato due settimane fa ad Ancona, ha saltato in scioltezza nel turno di qualifica econfermarsi sul trono d’Europa dopo il sigillo di due anni fa a Glasgow: sarà battaglia vera ...

Formazione. Due webinar in programma ... Riccardo Frati (docente a contratto di Atletica Leggera presso l'Università di Torino e allenatore ...

Bussotti in pista oggi ai Campionati Europei. Live su Rai Sport Dal 4 al 7 marzo la città di Torun, in Polonia, ospiterà i Campionati Europei Indoor di Atletica Leggera. La squadra azzurra è già arrivata in ...

LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino momentaneamente quinta dopo tre salti OA Sport Torun: Iapichino, Strati e Bocchi volano in finale TRIPLO: FINALE PER BOCCHI - Un balzo nella finale europea del salto triplo. Tobia Bocchi indirizza subito la qualificazione al primo hop-step-jump con la misura di 16,40. Una prestazione che l’emilian ...

LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Tamberi vuole vincere. Attesa per le 4×400 azzurre CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e gli azzurri in gara sabato 7 marzo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2021 di atletica leggera. A Torun (Polonia) va ...

