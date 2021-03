Lazio in campo con una nuova iniziativa: “A.MA.MI” (Di domenica 7 marzo 2021) Domani lunedì 8 marzo è la Festa delle Donne. Anche la società della Lazio festeggerà questa giornata e lo farà in un modo particolare che andrà a sottolineare l’importanza delle donne anche nel mondo del calcio. Il club biancoceleste oltre alla prima squadra che milita in Serie A, si è sempre impegnato ad investire anche nel calcio femminile. Lazio in campo nella giornata di domani, con il progetto “A.MA.MI”. Il calcio femminile ha scelto il suo futuro: ecco la strategia di sviluppo Lazio in campo: cos’è il nuovo progetto “A.MA.MI”? La società sportiva Lazio si è sempre impegnata affinchè il ruolo delle donne fosse importante anche nel mondo del calcio. Basta guardare i passi da gigante che ha fatto la squadra femminile biancoceleste. Domani 8 marzo e Festa delle Donne, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Domani lunedì 8 marzo è la Festa delle Donne. Anche la società dellafesteggerà questa giornata e lo farà in un modo particolare che andrà a sottolineare l’importanza delle donne anche nel mondo del calcio. Il club biancoceleste oltre alla prima squadra che milita in Serie A, si è sempre impegnato ad investire anche nel calcio femminile.innella giornata di domani, con il progetto “A.MA.MI”. Il calcio femminile ha scelto il suo futuro: ecco la strategia di sviluppoin: cos’è il nuovo progetto “A.MA.MI”? La società sportivasi è sempre impegnata affinchè il ruolo delle donne fosse importante anche nel mondo del calcio. Basta guardare i passi da gigante che ha fatto la squadra femminile biancoceleste. Domani 8 marzo e Festa delle Donne, ...

Advertising

forumJuventus : Juve, con la Lazio in campo per la diciottesima volta dal 3 Gennaio ad oggi: un intero girone in due mesi ??… - pisto_gol : Senza CR7-a sorpresa in panchina-ho visto con la Lazio una Juve +intensa e +veloce, nella quale Chiesa, Kulusevsk… - GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - AcVo_KA : chiunque volesse firmare per il pareggino oggi può andare a tifare Lazio, tifosi del genere non servono al Milan, c… - LuigiBevilacq17 : RT @pisto_gol: Senza CR7-a sorpresa in panchina-ho visto con la Lazio una Juve +intensa e +veloce, nella quale Chiesa, Kulusevski e Ramse… -