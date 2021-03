Il discorso della regina: appello all’unità prima dell’intervista di Harry e Meghan (Di domenica 7 marzo 2021) La regina cerca di prevenire prima di dover curare. Elisabetta II parla prima della messa in onda dell’intervista, che si preannuncia destabilizzante, concessa da Harry e Meghan a Oprah Winfrey e lo fa con un discorso alla nazione per celebrare la giornata del Commonwealth Day. Alle 5 del pomeriggio, ora inglese il discorso di sua maestà, otto ore dopo arriverà l’intervista alla tv statunitense della coppia che sarà ritrasmessa in Gran Bretagna nella prima serata di lunedì 8 marzo. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 marzo 2021) La regina cerca di prevenire prima di dover curare. Elisabetta II parla prima della messa in onda dell’intervista, che si preannuncia destabilizzante, concessa da Harry e Meghan a Oprah Winfrey e lo fa con un discorso alla nazione per celebrare la giornata del Commonwealth Day. Alle 5 del pomeriggio, ora inglese il discorso di sua maestà, otto ore dopo arriverà l’intervista alla tv statunitense della coppia che sarà ritrasmessa in Gran Bretagna nella prima serata di lunedì 8 marzo.

