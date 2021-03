Il Crotone di Cosmi si rialza e batte il Torino 4-2 (Di domenica 7 marzo 2021) Crotone (ITALPRESS) – Finisce 4-2 allo “Scida” tra Crotone e Torino. Buona la prima tra le mura amiche per Cosmi che, grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Reca e Ounas, conquista tre punti d’oro in uno scontro diretto per la salvezza. Inizio di gara arrembante degli ospiti che, all’8?, mettono paura a Cordaz con Rodriguez, direttamente da punizione. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e, al 26?, Ansaldi tocca il pallone con la mano in area granata. Guida non ha dubbi e indica immediatamente il dischetto del rigore. Dagli undici metri si presenta Simy, che batte Sirigu per il vantaggio degli “squali”. Incassata la rete, la squadra di Nicola prova subito a rimettere a posto il risultato. Al 36?, palla per Ansaldi sul versante sinistro dell’area; l’argentino non ci pensa troppo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021)(ITALPRESS) – Finisce 4-2 allo “Scida” tra. Buona la prima tra le mura amiche perche, grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Reca e Ounas, conquista tre punti d’oro in uno scontro diretto per la salvezza. Inizio di gara arrembante degli ospiti che, all’8?, mettono paura a Cordaz con Rodriguez, direttamente da punizione. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e, al 26?, Ansaldi tocca il pallone con la mano in area granata. Guida non ha dubbi e indica immediatamente il dischetto del rigore. Dagli undici metri si presenta Simy, cheSirigu per il vantaggio degli “squali”. Incassata la rete, la squadra di Nicola prova subito a rimettere a posto il risultato. Al 36?, palla per Ansaldi sul versante sinistro dell’area; l’argentino non ci pensa troppo ...

