Il Corsport: Ronaldo non ha gradito l’esclusione (Di domenica 7 marzo 2021) Il Corriere dello Sport scrive del malumore di Cristiano Ronaldo che ieri sera è andato in panchina. È stato spettatore di Juventus-Lazio ed è entrato in campo nel secondo tempo a risultato acquisito. La sua scelta (di Pirlo, ndr) ha animato le ore che hanno preceduto il match. Dopo la rifinitura di ieri mattina, infatti, erano esplosi rumors relativi ad un problema fisico accusato da CR7. Niente di tutto ciò. In realtà, semplicemente Ronaldo era affaticato, non al massimo, tanto che Pirlo ha deciso di risparmiarlo. Terza panchina della stagione, quindi, per il portoghese dopo quelle contro Spezia (al rientro dallo stop per il Covid) e Genoa in coppa Italia. La decisione non sarebbe stata presa con felicità (eufemismo) da parte di Cris, che non ama entrare nel turnover, soprattutto in una serata fondamentale come quella di ieri e contro un grande ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Il Corriere dello Sport scrive del malumore di Cristianoche ieri sera è andato in panchina. È stato spettatore di Juventus-Lazio ed è entrato in campo nel secondo tempo a risultato acquisito. La sua scelta (di Pirlo, ndr) ha animato le ore che hanno preceduto il match. Dopo la rifinitura di ieri mattina, infatti, erano esplosi rumors relativi ad un problema fisico accusato da CR7. Niente di tutto ciò. In realtà, semplicementeera affaticato, non al massimo, tanto che Pirlo ha deciso di risparmiarlo. Terza panchina della stagione, quindi, per il portoghese dopo quelle contro Spezia (al rientro dallo stop per il Covid) e Genoa in coppa Italia. La decisione non sarebbe stata presa con felicità (eufemismo) da parte di Cris, che non ama entrare nel turnover, soprattutto in una serata fondamentale come quella di ieri e contro un grande ...

