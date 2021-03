Il commissario Montalbano torna su Rai 1 con Il metodo Catalanotti | la trama

(Di domenica 7 marzo 2021) Sarà forse l’addio o magari solo l’arrivederci per Ilal pubblico di Rai 1. Non lo sappiamo ancora. Una cosa è certa: in questo 2021 vedremo un solo capitolo della saga e pare, che potrebbe essere l’ultimo. Lo capiremo probabilmente domani sera, seguendo l’episodio Il, e avendo una idea, grazie al finale, di quello che potrebbe essere e di quello che sarà! Dal promo si intuisce che il caro Salvo ne combinerà delle belle, anche a causa dell’arrivo di una nuova donna nella squadra. E Livia? Che ne sarà di lei? Scopriamo qualche dettaglio in più sul film tv che vedremo l’8 marzo 2021. Nel nuovo capitolo di indagini, ile i suoi uomini sono chiamati a fare luce sull’omicidio di un uomo, ucciso con una coltellata al petto. Tutto parrebbe condurre al giro ...

Con Il metodo Catalanotti , Iltorna in onda su Rai1 forze, per l'ultima volta, con un episodio definito 'spiazzante' . Nella serata di lunedì 8 marzo , nella giornata internazionale dedicata alle donne, ci ...Si avvicina il giorno dell'ultima puntata de Ile Luca Zingaretti lascia ai telespettatori affezionati delle speranze di ripresa. Sono stati in molti a chiedere di prolungare la fiction che ha tenuto compagnia agli italiani ...Con Il metodo Catalanotti, Il Commissario Montalbano torna in onda su Rai1 forze, per l'ultima volta, con un episodio definito ...