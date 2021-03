GF Vip a Verissimo: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si raccontano (Di domenica 7 marzo 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono riuniti da poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. I due ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo hanno raccontato di come è nata la loro storia d’amore all’interno della casa e di come sta andando adesso che il reality è finito. Giulia e Pierpaolo hanno ritrovato l’amore dopo tanto tempo e adesso sono felicissimi insieme. I due, all’interno della casa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 7 marzo 2021)si sono riuniti da poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. I due ospiti di Silvia Toffanin ahanno raccontato di come è nata la loro storia d’amore all’interno della casa e di come sta andando adesso che il reality è finito.hanno ritrovato l’amore dopo tanto tempo e adesso sono felicissimi insieme. I due, all’interno della casa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Vip Verissimo GF Vip, il marito di Stefania Orlando stremato sbotta: "E' un terremoto, va a tremila" ...l'intervista a Verissimo. La puntata andrà in onda sabato pomeriggio e la conduttrice parlerà della sua avventura al reality show di Canale 5. Simone Gianlorenzi vorrebbe Stefania Orlando al GF Vip 6 ...

Stefania Orlando, lacrime a Verissimo: "Ho perso la mia migliore amica. Andrea Roncato? La verità sulla fine del matrimonio" - Gazzetta del Gossip Stefania Orlando appena uscita dalla casa del Gf Vip racconta a Verissimo l'esperienza e i momenti più difficili della sua vita. Si commuove parlando della perdita della sua migliore amica per un tumore. E sempre con le lacrime agli occhi parla ...

Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando ospiti a Verissimo Mediaset Play Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga a Verissimo Rosalinda Cannavò si era legata dall’inizio a Dayane Mello e quando poi è entrato nel reality show Andrea Zenga, il figlio del celebre Walter Zenga, a dicembre, i due giovani si sono subito piaciuti.

GF Vip 5, Rosalinda: confessione shock in tv Rosalinda Cannavò è stata ospite di Verissimo nel corso della puntata di sabato 6 marzo, dove si è lasciata andare a confessioni che hanno spiazzato anche la padrona di casa, Silvia Toffanin. Il momen ...

