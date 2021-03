Draghi | i vaccini e la rivincita sovranista Scrive Giubilei

(Di domenica 7 marzo 2021) La decisione del governodi sospendere l’invio deiprodotti in Italia da Astrazeneca all’Australia in risposta alle inadempienze contrattuali del colosso farmaceutico ha generato un comprensibile dibattito e ci si è interrogati sulla linea adottata dal presidente del Consiglio in politica estera. C’è chi ha definito la misura “”, chi “protezionista”, altri ancora “semplicemente di buon senso”, di certo è una scelta senza precedenti, anche perché l’Italia è stata la prima nazione ad aver fatto leva sul nuovo regolamento europeo. Il primo elemento da sottolineare è il fatto che la decisione di, verosimilmente solo pochi mesi fa osteggiata dall’Unione europea, ha riscontrato il placet delle istituzioni europee, segno del cambio di rotta di Bruxelles su numerosi temi. Senza dubbio lo ...

riotta : La Francia si schiera con #Italia #Draghi sul blocco dei vaccini da esportare. L'Australia ricorre a Bruxelles ma s… - ilfoglio_it : Lo smacco ad AstraZeneca d'intesa con l'Ue. Da aprile si parte con le vaccinazioni a tappeto: si useranno anche le… - sole24ore : La linea dura della Ue sui vaccini parte dall'Italia. Il governo ha deciso di bloccare 250mila dosi #AstraZeneca di… - lucia25968868 : RT @Gi71376847: Ci perdiamo sempre nei dettagli: i grandi obiettivi di Draghi sono i vaccini e il RP. Noi parliamo di Sardine, della dUrso,… - PaoloSpallino : RT @PaoloSpallino: 7) Incazzati perche con Conte 3 ml di vaccini erano pochi, con Draghi neanche 1 ml di vaccinati. 8) Incazzati perche quo… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi vaccini

ISPI

...dal Governoe ora Ricciardi si toglie qualche "sassolino" dalla scarpa attaccando chi non l'ha ascoltato e chi soprattutto ora si lancia in soluzioni "affrettate" sul tema cardine deiRoma, 07 mar 13:29 -ha svelato che il re è nudo, che l'Europa ha sbagliato strategia suifacendo firmare ai big pharma dei contratti capestro penalizzanti per gli stati membri. Giustissimo quindi lo stop ...ROMA (ITALPRESS) – «L’Italia deve sentire il sostegno pieno dell’Unione europea. In questo periodo in cui le persone stanno morendo, dobbiamo mostrare ai nostri cittadini che ci prendiamo cura di loro ...Il Consiglio dei Ministri potrebbe presto varare il decreto Sostegno, con una ‘sanatoria’ per gli automobilisti che non hanno pagato bollo e multe.