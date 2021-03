DayDreamer anticipazioni puntate dal 8 al 12 marzo 2021: uno strano riavvicinamento (Di domenica 7 marzo 2021) Nelle puntate dal 8 al 12 marzo 2021 della soap opera turca DayDreamer vedremo Can e Sanem avvicinarsi nuovamente, ma con la consapevolezza di non riuscire a ritornare insieme… DayDreamer anticipazioni puntate dal 8 al 10 marzo 2021: uno strano riavvicinamento Can e Sanem iniziano a rivedersi provando una leggera malinconia nel pensare a quello che sono stati. I due restano però distanti sapendo che la loro ritrovata unione non è destinata a qualcosa di duraturo. Entrambi sono dispiaciuti per questa situazione, ma nello stesso tempo iniziano ad elaborare una teoria secondo cui alcune anime non possono stare insieme, per quanto si attraggono… anticipazioni DayDreamer ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 7 marzo 2021) Nelledal 8 al 12della soap opera turcavedremo Can e Sanem avvicinarsi nuovamente, ma con la consapevolezza di non riuscire a ritornare insieme…dal 8 al 10: unoCan e Sanem iniziano a rivedersi provando una leggera malinconia nel pensare a quello che sono stati. I due restano però distanti sapendo che la loro ritrovata unione non è destinata a qualcosa di duraturo. Entrambi sono dispiaciuti per questa situazione, ma nello stesso tempo iniziano ad elaborare una teoria secondo cui alcune anime non possono stare insieme, per quanto si attraggono…...

