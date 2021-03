Covid, volontari in aiuto per le vaccinazioni In Bergamasca 4.500 pronti a intervenire (Di domenica 7 marzo 2021) Protezione civile, Chiuduno, Treviglio e Antegnate 50 al giorno su due turni. Gestiscono parcheggi, accoglienza, sanificazione. A Spirano in campo alpini e associazioni. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 marzo 2021) Protezione civile, Chiuduno, Treviglio e Antegnate 50 al giorno su due turni. Gestiscono parcheggi, accoglienza, sanificazione. A Spirano in campo alpini e associazioni.

Ultime Notizie dalla rete : Covid volontari Calco: con la Pro Loco in vendita le uova pasquali solidali Iniziativa benefica con la Pro Loco per promuovere la raccolta fondi in favore delle famiglie in difficoltà a causa del Covid 19 Prenotazioni entro sabato 20 marzo: i volontari poi effettueranno la consegna a domicilio rispettando le normative anti Covid CALCO " Uova pasquali solidali in vendita con la Pro Loco di ...

'Con cuore di padre': tre iniziative nell'anno dedicato da Papa Francesco a San Giuseppe Sono stati gli stessi operatori e i volontari Caritas, a provvedere al trasporto e collocazione ... Sullo sfondo della Lettera apostolica c'è la pandemia da Covid - 19 che, scrive papa Francesco, ci ha ...

Covid, volontari in aiuto per le vaccinazioni Un esercito silenzioso al lavoro: sono 4.500 L'Eco di Bergamo Sanità, Asp Enna apre 'stanza rosa' ospedale Piazza Armerina Una 'stanza rosa' nel pronto soccorso dell'ospedale 'Michele Chiello' di Piazza Armerina (EN) sarà aperta alle donne, venerdì prossimo dalle 9 alle 13, per numerose attività gratuite. (ANSA) ...

Acquapendente. Coronavirus: il punto sul contagio. Amiatanews: Acquapendente 07/03/2021Sono 7 le persone positive al Sars-Cov2 Ancora in giallo, come il resto della regione Lazio, l’area dell’Alta Tuscia confnante con la Toscana. Facciamo il punto de ...

